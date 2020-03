Ook imam Salam buigt voor corona: voorlopig laatste vrijdaggebed in Tilburg-Noord

Oude molenromp in Hilvaren­beek verdient eerherstel, zo vindt een nieuwe werkgroep

12:48 HILVARENBEEK - Ooit stond de fiere 'grondzeiler' vrij in het land aan een middeleeuwse weg richting Esbeek. De romp die daarvan over is in Hilvarenbeek kent een kwijnend bestaan. Maar er is hoop, wat de nieuwe werkgroep Molenromp Akkermolen betreft. ,,Onze droom is dat hij in ere wordt hersteld."