Ook in hoger beroep 25 jaar cel voor doodsteken Thérèse Hiwat

Moordenaar Tilburgse Thérèse Hiwat in hoger beroep tegen celstraf

21 augustus TILBURG - De 22-jarige Tilburger Juliandro A., die in november werd veroordeeld tot 25 jaar celstraf voor de moord op Thérèse Hiwat, gaat in hoger beroep tegen zijn straf. De rechtbank in Breda achtte vorig jaar bewezen dat A. op 26 april 2015 de 68-jarige vrouw in haar flatwoning in Tilburg-Noord met 41 messteken om het leven bracht. Het Openbaar Ministerie had 30 jaar geëist.