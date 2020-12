Ook in Tilburg luiden kerkklokken tijdens de jaarwisseling 2020 uit, ‘Teken van verbondenheid’

TILBURG - In navolging van andere gemeenten in Nederland worden ook in Tilburg met oud en nieuw de kerkklokken geluid om het nieuwe jaar te verwelkomen. Ook nieuwkomer Biezenmortel, dat per 1 januari bij de gemeente Tilburg hoort, doet mee.