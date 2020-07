Ook Kermis FM ontbreekt niet op kermis in Tilburg: ‘Er is een kermis, dat is al winst’

TILBURG - Ook bij de Tilburgse kermis light mag Kermis FM niet ontbreken. Zij het eveneens in afgeslankte vorm. En niet meer vanuit een studio op het terrein, maar in een ruimte op de Spoorlaan.

Natuurlijk, de teleurstelling was aanvankelijk enorm toen corona een streep leek te zetten door de Tilburgse kermis. ,,Maar toen bleek dat er toch een kermis kwam, zijn we opgeschaald‘’, zegt Arno Leblanc, hoofdredacteur van Kermis FM.

De kermis in Tilburg zal dit jaar in zeer afgeslankte vorm doorgaan. Zo zijn er maar 50 attracties, waar er dat normaliter 200 zijn. Ook wordt nadrukkelijk over ‘kermis in Tilburg’ en niet over ‘de Tilburgse kermis’ gesproken, omdat de invulling anders is.

Quote De kermis is dit jaar niet zo groot, dus gaan we ook in de stad en de regio kijken hoe er vakantie wordt gevierd Arno Leblanc

Documentaire kermisexploitanten

Dat weerhoudt Kermis FM er echter niet van om dit jaar gewoon verslag te doen. ,,We hebben het in zeer korte tijd moeten regelen. Maar er is een kermis, dat is al winst‘’, aldus Leblanc. ,,We blijven heel veel doen wat we normaal doen, alleen in afgeslankte vorm.‘’

De studio midden in het feestgedruis verdwijnt. De uitzendingen worden gemaakt vanuit een ruimte op de Spoorlaan. ,,En uiteraard houden we ons binnen allemaal aan de anderhalve meter‘’, aldus Leblanc

Ook zijn ze de afgelopen tijd bezig geweest met een documentaire, waarvan tijdens de kermis dagelijks delen worden uitgezonden. De docu volgt onder meer enkele kermisexploitanten tijdens hun demonstratie in Den Haag.

Kermis-en vakantiegevoel uitzenden

Om toch een beetje extra vertier te bieden aan de (verplichte) thuisblijvers deze zomer, spreidt de radiozender de vleugels uit. ,,De kermis is dit jaar niet zo groot, dus gaan we ook in de stad en de regio kijken hoe er vakantie wordt gevierd.‘’

Om het 'kermis-en vakantiegevoel’ uit te zenden over de gehele regio wordt er wederom samengewerkt met Lokale Omroep Goirle. Nieuw is de samenwerking met VLOHradio Hilvarenbeek. Daardoor is Kermis FM dit jaar in de gehele regio te zien en te horen.

De (afgeslankte) kermis begint volgende week vrijdag en duurt als vanouds tien dagen.

Volledig scherm De kamelenrace komt dit jaar wél terug op de kermis. © BD