Ook met 7 dagen per week werken zit succesbedrijf ShapeLab ‘al vol tot eind 2023’

TILBURG - Krokodillen, dino's of andere creaties: bij het Tilburgse ShapeLab weten ze hoe ze bijzondere en natuurgetrouwe producten moeten maken. En met groot succes. Ton en Esther van Helden mogen bekende dierentuinen, aquaria en pretparken van over de hele wereld tot hun klantenkring rekenen.

Aan het dak hangt een versierde haai, in de hoek staat een kunstboom met glinsterende schors en op een tafel wacht een wasbeer op zijn reis naar Duitsland, waar hij op een draaimolen terecht zal komen. En dan zijn er ook nog manden vol mallen waarvan koraal- en rifachtige attributen kunnen worden gemaakt. ,,Allemaal handwerk. Alles wat je hier ziet, kun je niet in de winkel kopen”, zegt Esther van Helden (63).

In de werkplaats in de voormalige Volt-fabrieken - waar het ruikt naar gesmolten polyester - blaast om de zoveel tijd de compressor, die vocht uit de lucht haalt, stoom af. Medewerkers en stagiairs druk bezig zijn met het afwerken van 22 dinosauriërs. ,,Die klus hebben we overgenomen van een klant, maar dit is eigenlijk niet wat we willen doen”, zegt Ton van Helden (64). ,,Dit gaat te veel de richting van productiewerk op. Ik vind een klus veel interessanter als het moeilijk is en uitdaging met zich meebrengt. Op die manier leer je wat bij, ik werk niet om een bepaald trucje zo vaak en zo veel mogelijk in te zetten.”

ShapeLab werkt in opdracht van dierentuinen, aquaria, pretparken en kunstenaars van over de hele wereld en vervaardigt - even buiten de dino’s gerekend- unieke producten. ,,We gaan voor kwaliteit”, zegt Ton van Helden. ,,Wanneer het gewenst is, kan er ook een mal gemaakt worden, maar dan is het aan anderen om de productie op zich te nemen. En ik werk zoveel mogelijk natuurgetrouw, er zijn ook veel makers die er dan een soort cartoon van maken.”

Vrijetijdsbesteding

,,Ton is een beetje bescheiden”, zegt Esther van Helden als haar man net heeft verteld over hoe zijn producenten en projecten over de hele wereld terechtkomen. ,,Hij is de initiator en diegene die alles bedenkt, tekent, uitwerkt en maakt. Het creatieve brein.”

Van Helden werkt momenteel aan zeventien projecten in binnen- en buitenland. ,,Binnenkort ga ik een verblijf voor krokodillen in Duitsland aankleden, daar rijden we dan met een hele trailer vol materiaal naar toe”, zegt Van Helden. ,,Ik werk zeven dagen per week en zie dat als vrijetijdbesteding, want elke dag is anders. Het werk is heel gevarieerd.”

Volledig scherm Esther van Helden toont de lasergesneden skyline van Tilburg van ShapeLab. © Jan van Eijndhoven

En dat werk gaat ook altijd door. ,,Als we op vakantie gaan, gaan we vaak naar Aruba. Toen we daar voor de tweede keer waren, hadden we al opdrachten binnen van de plaatselijke regering en een bank. Op Sint Maarten was dat hetzelfde verhaal en maakten we speeltoestellen voor kinderen die hooligan-proof moesten zijn”, zegt Van Helden. ,,Als we veel geld zouden willen verdienen, zouden we het anders aan moeten pakken”, vult zijn vrouw aan. ,,We doen niet aan netwerken en voor social media heb ik geen tijd. We moeten gewoon doorwerken.”

Pensioen

Van Helden was voorheen eigenaar van de Tilburgse tassenfabriek Dessini, waar hij 65 man personeel in dienst had, tot de geboren Limburger in 1992 failliet ging. Daarna was hij actief als meubelontwerper en maakte Van Helden tekeningen, visuals en het design voor nieuwe producten die op de markt verschenen.

Toen hij in 2011 ziek werd en een half jaar uit de running was, gingen er nog drie bv’s failliet. Een jaar later zag Shapelab het levenslicht. ,,Daarmee zijn we weer volledig op nul begonnen”, zegt hij. ,,Het gaat nu goed met de zaak, maar in tegenstelling tot vroeger is het niet mijn doel om zo groot mogelijk te groeien. Ik wil doen wat ik leuk vind en denk nog niet aan mijn pensioen. Dat wordt voorlopig ook lastig, want we zitten al vol tot eind 2023.”

Succes met de skylines en stadions ,,Dit is mijn afdeling”, zegt Esther van Helden als ze in het magazijn de voorraad skylines laat zien. Lasergesneden houten kunststukjes die de skyline van verschillende Nederlandse steden uitbeelden, waarvoor het idee in 2017 ontstond. ,,Voor een project dat uiteindelijk niet doorging, kocht Ton een lasersnijder. Daarop hebben we besloten om met het apparaat kerstdecoraties en skylines te gaan maken”, zegt ze. Inmiddels zijn er naast de skylines ook afbeeldingen van voetbalstadions van over de hele wereld te bestellen. Van China tot Amerika en alles er tussenin. ,,Dit gedeelte van ons werk is iets commerciëler”, zegt Van Helden. ,,Er zijn natuurlijk veel voetbalfans. We zijn begonnen met het stadion van Willem II, dat ik zelf een hele mooie vorm vind hebben. Mooier dan sommige andere stadions.”