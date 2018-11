Ook modezaak Comme Ça verlaat de stad: ‘Tilburg telt straks alleen nog maar ketens’

Bijna een jaar geleden zei Wereldhave de huur op. Dat gebeurt omdat de Emmapassage rigoureus op de schop gaat. Het dak moet eraf, de parkeergarage wordt uitgebreid. ,,Bijna alle winkels in de passage vertrekken. Wij moeten wel, een ander pand is ons niet aangeboden. En we hadden een huurcontract dat om de vijf jaar stilzwijgend werd verlengd. Tot nu. Juridisch staan ze ook in hun recht.”



Langenberg baalt. Comme Ça bestaat 36 jaar, begon in de Heuvelpoort en zit een jaar of 27 in de Emmapassage. Hijzelf werkt er 28 jaar, eerst als medewerker, zeven jaar geleden werd hij de eigenaar. ,,Het gaat mij vooral om de band met de klanten. We speelden altijd winkeltje op een leuke, relaxte manier. Er stonden hier mannen met tranen op de wangen toen we het vertelden. En dat waren geen tuttenmarieën (mooi woord voor watjes - red.).”