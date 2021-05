Ook Oisterwijk wil met kroonringen voorkomen dat plastic de straat op waait

Eindelijk weer eens ongedwon­gen in de LocHal aan de studie: ‘Wat heb ik dit gemist’

21 mei Tilburg - Spontaan naar de LocHal voor een boek, een kop koffie of om te studeren: een bezoek aan de bieb mag weer. Jet van Berkel (19) maakt er meteen gebruik van: ,,Het is fijn om weer eens mensen te zien, soms was het maar een eenzame boel.”