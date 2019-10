Ook politiekorps West-Brabant is agenten kwijt aan zaak Ridouan Taghi

Om hoe veel agenten van het korps het gaat is niet duidelijk, daar worden uit veiligheidsoogpunt geen mededelingen over gedaan. Een dag eerder werd nog wel duidelijk dat de politie in Oost-Brabant 40 dienders moet afstaan. Landelijk gaat het in ieder geval om honderden agenten.

,,Het is vreselijk dat dit nu moet, het beveiligen van de hoeders van de rechtstaat”, reageert Weterings via een woordvoerder, doelend op de liquidatie van advocaat Derk Wiersum in Amsterdam. Hij stond in de rechtszaak tegen Taghi een kroongetuige bij. ,,Maar het heeft wel een direct effect op de beschikbare politie-capaciteit in de regio.”