Ook streep door Karnaval Festival in Moergestel: begrip en frustratie onder 12.500 bezoekers

Drie zakkenrol­lers en drugsdea­ler aangehou­den op carnavals­za­ter­dag in Tilburg

11:29 TILBURG - Een 35-jarige Roemeen en twee 18-jarigen zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn aangehouden voor het stelen van telefoons of pogingen daartoe. Ook een 23-jarige man uit Zoetermeer is aangehouden omdat hij betrapt werd op dealen van drugs.