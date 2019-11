Ook Tilburg bekijkt veiligheid huifkarren

Of Tilburgers trotser zijn? Volgens dit onderzoek wel

14:44 Ma 4 nov: ‘Vijf jaar geleden vertelde je op feestjes nog schoorvoetend ‘Ik kom uit Tilburg’. Nu het tegenovergestelde.’ Dat gevoel hebben wel meer Tilburgers, volgens een onderzoek van BDP is het ook echt gemeten. Wilde in 2014 60 procent van de mensen in de stad blijven wonen, nu is dat driekwart van de inwoners.