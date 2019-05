Ook Tilburg moet op de centen passen

Na zes jaar bikkelen is de Stadscam­ping op het Spoorpark open: het begon allemaal met een tweet

9:26 Za 25 mei: ‘Het idee voor een stadscamping in de Spoorzone is toch helemaal niet gek?’ Dat berichtje slingerde Eric Steur in 2013 Twitter op. Nu - na zes jaar bloed, zweet en tranen - is de permanente Stadscamping in het Tilburgse centrum een feit. De eerste gasten bleven vrijdagavond slapen.