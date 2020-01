Ook Tilburg sluit Citrix-servers af, ‘Gemiddeld tien pogingen van hackers per dag’

Met een Citrix-verbinding kunnen werknemers ook buiten het kantoor werken. Vanwege de kwestbaarheid van het systeem heeft het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid geadviseerd de server voorlopig te sluiten. Dat betekent dat ambtenaren niet meer in hun thuisomgeving kunnen werken en dat email niet meer bereikbaar is op laptop of iPhone. Maar de veiligheidsmaatregel treft ook de digitale dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Zo is het dit weekend in ieder geval niet mogelijk om afspraken te maken via de gemeentelijke website.



Volgens de gemeente proberen hackers dagelijks het netwerk van de gemeente binnen te dringen. Het zou gaan om gemiddeld tien pogingen per dag. Tot nu toe werden die pogingen van hackers afgeweerd, maar vanwege de kwetsbaarheid van het systeem is nu dus besloten de Citrix-omgeving af te sluiten. ‘Met klem benadrukken we dat er geen gegevens op straat liggen’, aldus een het college in een brief aan de raad. Ook andere gemeenten in de regio, waaronder Goirle en Loon op Zand hebben deze maatregel genomen.