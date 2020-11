Ook Tilburg wil magneetvissen verbieden na vondst granaat in Heukelom

Bommen en granaten

Het gebeurt vaker dat magneetvissers kogels, granaten of andere explosieve voorwerpen ophalen. In verschillende gemeenten, waaronder Oisterwijk, is het magneetvissen dan ook al verboden. CDA-raadslid Ton Gimbrère vroeg maandag aan het college of het in Tilburg ook niet tijd wordt voor zo'n verbod. Hij wees daarbij op de gevaarlijke voorwerpen die opgevist worden, maar ook op de schade die het magneetvissen veroorzaakt aan waterplanten.

Jacobs was het met hem eens. ,,Wat in Heukelom is gebeurd, kan ook in Tilburg gebeuren. Ook in en rond Tilburg is in de oorlog gevochten, dus ook hier kunnen granaten gevonden worden. Het is slim om te kijken naar een verbod op magneetvissen.” Zo'n verbod moet opgenomen worden in de Algemene Plaatselijke Verordening (apv), wat even kan duren. ,,Maar ja, we gaan ermee aan de slag”, aldus Jacobs.