Ook wethouder Grashoff baalt van vele opbrekingen fietspaden, ‘Maar soms kan het niet anders’

Fietspaden? Rond station Tilburg lijkt het eerder een betoverd doolhof: ‘Gevaarlijk en onduide­lijk’

9 september TILBURG - ,,In het stadsbos is het fijner fietsen.” Het is de droge constatering van Joost Maissan daags nadat hij op het fietspad tegenover station Tilburg zijn schouder brak. Of nu ja, ‘fietspad’: wat er nog van over is. De Spoorlaan en omgeving liggen aan alle kanten open. En daar klinkt al langer kritiek op.