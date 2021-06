Ook woonfunctie in onderzoek voor oud GGD-pand in Tilburg

Volgens B en W heeft een maatschappelijke bestemming nog wel de voorkeur, maar blijkt het lastig om één partij te vinden voor het pand dat eigendom is van Tilburg. ,,Daarom onderzoeken we nu of het als verzamelgebouw voor maatschappelijke functies toekomst kan hebben. Verder onderzoeken wij de mogelijkheden om het pand in te zetten voor een woonfunctie", schrijft het college in antwoord op vragen van Lokaal Tilburg, Ons Tilburg, CDA, PvdA, LST en 50 Plus.