Ook Zomergebloas slaat jaartje over in Hilvarenbeek

Best Kept Secret hakt de knoop door: geen festival dit jaar

20:01 HILVARENBEEK - Organisator Friendly Fire heeft de knoop doorgehakt: festival Best Kept Secret in de Beekse Bergen gaat in 2021 niet door. Het festival zou van 11 tot 13 juni in Hilvarenbeek zijn met internationale topacts als The National, The Strokes en Massive Attack.