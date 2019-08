Ooms Sport in Berkel-Enschot wordt Sport Piazza

,,Ik merkte dat ik in mijn sportschool niet meer kon doen wat ik graag wilde. Ik wil me graag richten op trainingen, mensen helpen en beter maken. Maar ik zat enerzijds gevangen in de historie van een sportschool zoals mijn vader die runde met lessen en trainingen, anderzijds moest ik me ook bezig houden met de exploitatie.” aldus Ooms.

Hij kwam in contact met Arjan Demers, die onder andere een sportschool in Malden heeft en ook betrokken is bij Sportinstituut Ooms in Tilburg. Demers neemt vooralsnog de exploitatie over en huurt Ooms in als instructeur. ,,Maar op termijn is het wel de bedoeling dat hij alles overneemt. Dat voelt nu raar, want ik ben hier als 12-jarig jongetje begonnen en werd op mijn 27e eigenaar. Nu ben ik 39 en sla met mijn nieuwe bedrijf JOB een nieuwe weg in.”