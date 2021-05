Oorlogsraam uit Tilburg wacht in Rotterdamse kerk op publiek: ‘Ziedend vuur waar je voor terugdeinst’

VIDEO Rotterdams vuur in Tilburgs glas: ‘Ons Laurens­raam gaat net als het bombarde­ment een krater slaan’

14 mei TILBURG - Vuur is oranje, rood, geel. In die kleuren bloedde Rotterdam op 14 mei 1940. In een kwartier tijd was zijn oude hart weggebrand. Maar in het midden van dat niets stond nog altijd de Laurenskerk, als een middeleeuws baken van een stad die uit zijn as moest gaan herrijzen.