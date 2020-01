Oorzaak van brand die stroomstoring in Tilburg veroorzaakte nog onduidelijk

Nieuwe Rijense woonwijk Tussen de Leijen stap dichterbij

15:56 RIJEN - Nieuwbouwwijk Tussen de Leijen in Rijen-Oost is weer een stap dichterbij. Het voorontwerp bestemmingsplan is inmiddels gereed en wordt nu zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden hebben gedurende die periode de gelegenheid bezwaar in te dienen tegen het plan.