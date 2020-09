Oost-Europese daklozen in Tilburg raken uit het zicht

Coca-Cola in Dongen na corona: geen plastic, wel karton

15 september DONGEN – Na roerige coronamaanden staat er de komende maand bij Coca-Cola in Dongen veel te gebeuren. Niet alleen gaat het bedrijf volledig over op het gebruik van 100% gerecycled plastic flessen, ook kan een nieuwe productiemachine voor kartonnen verpakkingen voor multipacks blikjes in gebruik worden genomen.