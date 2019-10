Op Circolo: Bij Common Ground ogen acrobatische hoogstandjes ineens gemakkelijk

TILBURG - Lichtheid en een uitstekend niveau, dat is ‘Common Ground’ van Common Ground. De Nederlandse première was op Circolo

Ze speelden bij internationale circusgezelschappen als het Canadese Cirque Éloize en het Franse Compagnie XY, maar de zes oud-studenten van de circusopleiding in Tilburg besloten een eigen gezelschap te starten: Common Ground. Eigen ideeën, eigen baas. Met hun eerste voorstelling ‘Common Ground’ die op Circolo de Nederlandse première beleefde bewijzen ze hun gelijk. Lef loont.

Bij de voorstelling zit het publiek op tribunes aan weerszijden van een catwalk. Daarop slepen de acrobaten met houten kubussen, hele kleintjes en grote van een meter bij een meter. Het ziet er mechanisch, gestroomlijnd uit. De zes hebben plezier in wat ze doen en dat stralen ze uit.

Trapeze en humor

Ze schuiven met kubussen, bouwen houten torens, bouwen menselijke torens. Het collectief is een bundeling van drie duo’s en het valt op dat die duo’s uitstekend op elkaar zijn ingespeeld. Ook in de trapeze, of aan de Chinese Pole, de hoge horizontale paal. Het oogt zo gemakkelijk, zo vloeiend

En ze hebben meer in huis: een prettige dosis humor, maar ook muzikaliteit. Een acrobaat staat met saxofoon bovenop de Chinese Pole, een acrobate met klarinet zit opgevouwen in een kubus.

Werken met kubussen, dat klinkt bedacht, conceptueel, maar abstractie is ver te zoeken. Het is spannend, licht en speels, vanaf het eerste begin. De zes hebben een boodschap: alleen is maar alleen, samen kun je de wereld aan.

Toegift

Acrobatische hoogstandjes vloeien in elkaar over, al gaat het iets te lang door, Net als je denkt, nu zijn ze aan de derde toegift toe, krijgt het publiek de hoofdrol op het toneel. Dat is onverwacht en erg goed bedacht.