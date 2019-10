Op Circolo: ‘Portés de Femmes', circus door én over vrouwen

VIDEOTILBURG - Wat gebeurt er veel bij de negentien vrouwelijke acrobaten van het Franse Projet PDF op Circolo. De Nederlandse première was woensdag in Tilburg

Zelfspot, humor, imponerende acrobatiek, zelfbewuste boodschappen over vrouwen. De prettig chaotische circusvoorstelling ‘Portés de Femmes’ van het Franse gezelschap Projet PDF laat zich niet zomaar in een oneliner vangen. Daarvoor gebeurt te veel ongrijpbaars op het podium. Er is variatie: in sfeer, in beeld, in gelaagdheid.

De negentien vrouwelijke acrobaten laten niet alleen zien dat ze acrobatiek goed beheersen. Ze bouwen torens door op elkaars schouder te staan, gooien en vangen elkaar, jonassen elkaar, maar ‘Portés de Femmes’ is alles behalve een reeks aan inhoudsloze trucs. De voorstelling ademt vrouwelijkheid en alle acts zijn gedreven door vrouwelijke thema’s.

Bruidsjurk

En dus loopt een vrouw in bruidsjurk de zaal binnen, hebben alle acrobaten ineens een zwangere buik, wordt er hevig gepuft en is er een scène over borsten. ‘Je onderzoekt ze’, klinkt, ’je streelt ze....’ Het publiek ziet enkel de ontblote bovenlijven van de artiesten, de borsten verlicht.

In een volgende scène zijn teksten van prostituees verwerkt: ‘Als ik het met mijn vriend doe, is de magie weg...’ Als meteen daarna een acrobate, lenig als een slangenmens, over het podium beweegt, voelt het alsof ze de zwaarte van die pijnlijke teksten met zich meesleept.

Volledig scherm Porjet PDF © Jostijn Ligtvoet Fotografie

in het publiek

En net als de boodschap zwaar wordt aangezet, het mag wat minder, vliegen de acrobaten de zaal in. Ze delen balletjes uit, lopen over stoelen, over de bovenbenen van het publiek en klauteren tussen toeschouwers in op elkaar schouders. Een andere acrobaat laat zich door het publiek crowdsurfen, tot achter in de zaal. Aan gekte en lichtheid is plots geen gebrek. Even later zijn de acrobaten kippen en mag het publiek de uitgedeelde balletjes naar ze toewerpen. Mooi is de formatie met twaalf baadsters, met badmuts. De act doet denken aan synchroon zwemmen op het droge.

Volledig scherm Projet PDF © Jostijn Ligtvoet Fotografie

Rokende operazangeres

De teksten over seksualiteit, over vrouwelijkheid trekken op met hand-op-hand acrobatiek. Het is associatief, en direct, soms absurd. Vanuit het niets loopt een zingende én rokende operazangeres het podium op.

Wat de artiesten met tekst willen uitdragen is kraakhelder, de opbouw van de voorstelling daarentegen is onvoorspelbaar en eigengereid. Maar beklijven doet het wel.