Op daken en in de tuinen: Armhoefse Akkers heeft een pauw te gast. ‘Een notoire ontsnapper’

Het ene moment kijk je naar musjes en koolmeesjes, het andere zit er opeens een pauw in de tuin. ,,Toch best een indrukwekkend beest”, zegt Yvette Eshuis. ,,De pauw loopt al best een lange tijd in de wijk rond, vanmorgen zat ‘ie bij ons in de tuin.” Poes Sushi zat er naar te kijken.



Op de Facebook-pagina van Armhoefse Akkers worden de plaatjes van de pauw gedeeld. Op een dak, in de tuin, waggelend over straat. Volgens de bewoners van de buurt is de dierenopvang ingeschakeld, maar die hebben de strijd opgegeven. ,,De dierenopvang is al gebeld... Ze zeiden: ‘Alweer?’ Notoire ontsnapper dus”, meldt een buurtbewoner.