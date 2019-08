Op de Boulevard. 'Show Me': knip met je vinger en doe mee

Vroeger speelde hij er zelf, nu boekt drummer Joël Heijda uit Waalwijk de bands voor 013

9:44 WAALWIJK/TILBURG - Joël Heijda uit Waalwijk reisde als drummer met zijn succesvolle band No Turning Back de wereld over. Nu ontdekt hij de popwereld van een andere kant en doet hij de programmering in 013.