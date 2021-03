Op de hei bij Goirle en Hilvarenbeek gaat alles uit de kast voor pieper, tapuit en grutto

Tegen de trend in verhuurt Tilburg meer kantoren, maar aanbod is er nog genoeg

5 maart TILBURG - Geheel tegen de landelijke trend in is er in Tilburg veel meer kantoorruimte verkocht en verhuurd in coronajaar 2020. Daarmee was er sinds 2015 niet zo weinig kantoorruimte beschikbaar, stelt althans Dynamis in een onderzoek naar de kantorenmarkt in Nederland. Want de Tilburgse bedrijfsmakelaar ziet nog genoeg kantoor in Tilburg, mocht een bedrijf willen toeslaan.