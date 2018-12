Op de regenboogtrap van het Theresialyceum is iedereen welkom

De regenboogtrap is een idee van de GSA (Gender Sexual Alliance) van de school. Een groep die zich in zet voor kinderen die het vragen hebben over of het lastig hebben met hun seksuele geaardheid. Met de regenboogtrap proberen hopen de leerlingen uit de GSA op meer aandacht voor hun missie: dat hun school een veilige omgeving is voor leerlingen van alle seksuele geaardheden.