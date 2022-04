Op deze plekken in Midden-Brabant kun je vandaag je oranje hart ophalen

TILBURG - Vrijmarkt, spelletjes, muziek met een drankje erbij. Op deze Koningsdag is er weer van alles te beleven in deze regio. Hierbij een overzicht van activiteiten in de gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Goirle en Loon op Zand.

Tilburg

Dit jaar is er weer een braderie op Korvelseweg: een mix van een vrijmarkt en braderie van bijna een kilometer lengte. Daarnaast zijn er nog vijf podia, activiteiten en verschillende eetkraampjes. Zo is er zwaardvechten, kun je een weesplant adopteren, de stormbaan proberen of meedoen aan het pannatoernooi. De activiteiten voor Koning op Korvel zijn tussen 10.00 en 17.00 uur.

Ook op het Leijpark zijn weer allerlei activiteiten. Tussen 12.00 en 17.30 uur is er een bonte mix van muziek, dans, kindermarkt en demonstraties van uiteenlopende verenigingen. Er zijn springkussens en een klim- en klauterhelling. Ook is er een stoomtreintje op een miniatuurspoorbaan waar je op mee kunt rijden. De muziek wordt verzorgd door Van Eigen Bodem en Daddy to the Rescue. Vanaf 14.00 uur rijden tientallen oldtimers het park binnen als afsluiting van e 25e Oranjerally.

Voor de eerste keer sinds de opening wordt ook Koningsdag gevierd in het Spoorpark. Zo zijn daar vanaf 11.00 uur de Spoorparkspelen, met ouderwetse spelletjes als blikgooien, zaklopen en flessenvoetbal. Om mee te doen aan de Silent Disco om 15.00 uur kun je bij de Spoorpark Kiosk een koptelefoon huren voor 5 euro. Er zijn drie dj-booths verspreid over het park. Op het dakterras van het T-Huis in het Spoorpark geeft Disco Snolly een feestje. De rooftop sessie is uitverkocht, maar het T-huis is open.

Udenhout

ASVZ-Vincentius trakteert Udenhout op live muziek van United by Music, een mini-bazaar en straattheater. Udenhouts Belang is er met Oudhollandse spelen, een stormbaan en boogschieten. Dan is er het theater Classic Express, met gratis toegankelijke uitvoeringen om 13.00 en 15.00 uur. De activiteiten zijn op Theaterplaats en het Tongerloplein.

Berkel-Enschot

De vrijmarkt in Berkel-Enschot is van 13.00 tot 17.00 bij de Brendersstraat. Naast de vrijmarkt zijn er verschillende spellen en is er een kraam waar wat lekkers gehaald kan worden. Tijdens de vrijmarkt is er een activiteitenkaart te koop

Oisterwijk,

Kermis op De Lind in Oisterwijk: het kan weer. De nostalgische variant met 18 attracties is deze woensdag nog te bezoeken. Ook is er tussen 8.30 en 14.00 uur een kindervrijmarkt op De Lind. Later in de middag is het feest op het Lindeplein met dj’s en een optreden van Coverband SLAMM! Het feest duurt tot 22.00 uur.

Volledig scherm Koningsdag 2017 in Oisterwijk.

Moergestel

Kinderen in Moergestel kunnen vanaf 10.00 uur spulletjes kopen en verkopen op de vrijmarkt op het St. Jansplein. Ook is er een stoepkrijt kleurwedstrijd met prijzen van Novy van Wezel. Diverse springkussens zijn aanwezig. Vanaf 14.00 uur komt Tommy Santo optreden samen met Danny Canters en Thom Craane .

Hilvarenbeek

Op de Vrijthof in Hilvarenbeek wordt tussen 13.00 en 17.00 uur uitgepakt met het Biks Oranje Fist. Er is live muziek, een kindervrijmarkt, springkussen en loterijtrekking. Ook is er een taartenbakwedstrijd met professionele vakjury en mooie prijzen.

Kaatsheuvel

De rommelmarkt en de vrijmarkt op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel begint om 10.00 uur. Burgemeester Hanne van Aart opent het programma officieel om 10.15 met het Wilhelmus dat wordt gespeeld door leerlingen van muziekschool de Heraut. Er wordt afgesloten met een oranjebitter. Daarna vertrek versierde fietsen optocht door het centrum vooraf gegaan door feestelijk muziek van de Kromme Noten. De gehele dag tot 16.00 uur is er dan sport en spel op plein met onder andere een springkussen, super legoblokken, skippie beesten, XL jenga, zakslaan, boogschieten en de XL sjoelbak.

Volledig scherm Koningsdag in Kaatsheuvel, met een kinderwinkelwagenrace. © Joris Buijs / Beeld Werkt

De Moer

Vanaf 10.30 uur is er op de parkeerplaats Blauw-Wit ’81 een verkleedwedstrijd voor de mooiste koning en koningin. Burgemeester Hanne van Aart opent de festiviteiten om 11.00 uur waarbij het Wilhelmus wordt gespeeld en er wordt geproost met oranjebitter. Tussen 13.00 en 18.00 uur is het middagprogramma met opblaasspellen en klimmen en klauteren voor de kinderen. Voor de volwassenen is er een jeu de boulesbaan.

Goirle

Het oranje-ontbijt wordt in Goirle geserveerd bij De Wildacker tussen 9.30 en 11.00 uur. Voor kinderen in Goirle is er vanaf 10.00 tot 13.00 uur een jeugdrommelmarkt en kinderspelen bij de Frankische Driehoek. 's Middags zijn er oudhollandse kinderspelen en een spelletjesroute in het Molenpark, van 13.30 tot 17.00 uur.

Riel

Om 11.30 is de versierde fietsoptocht op het Dorpsplein. Om 11.00 uur wordt er verzameld op het parkeerterrein van de Boerenschuur. Tussen 12.00 en 15.00 uur is het feest op het Dorpsplein, met een optreden van de Sambaband en leerlingen van dansschool Danszz.