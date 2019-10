Op deze twee plaatsen in Brabant stond afgelopen kwartaal de meeste file

Man meerdere keren in rug gestoken in centrum Tilburg, verdachte (51) aangehou­den

8:44 TILBURG - Een man is in de nacht van woensdag op donderdag meerdere keren in zijn rug gestoken op de Heuvel in Tilburg. Agenten hebben een 51-jarige Tilburger aangehouden als verdachte. Dat meldt de politie op haar website.