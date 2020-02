Op een ‘gouden plek’ aan de Vijfsprong is Steck open: eet- en speciaalbiercafé met Duitse twist

Dat er Duits bier op de kaart staat, is geen verrassing: Steck heeft een Duitse twist. In de achtertuin (de biertuin) komen lange tafels te staan waar iedereen bij elkaar kan aanschuiven. Een beetje afgekeken van Duitsland, waar hele volksstammen samen drinken. ,,Het wordt geen schnitzelparadijs, geen Oktoberfest, maar krijgt wel de gezelligheid van de biertuinen daar.”



Of het spannend is, zo'n eigen zaak? ,,We zijn vooral blij dat het verbouwen erop zit”, zegt Mirte. Het is ook niet alsof ze voor het eerst op horeca-avontuur gaan, integendeel. Ze kennen elkaar van Stoffel, waar Mirte in 2006 begon, Tom-Jan iets later aanhaakte. Waar ze ook verliefd werden. Ze liepen al een jaar of vijf met het idee voor een eigen zaak rond en hadden hun oog al laten vallen op Langeboom. Vanwege de plek, het tuintje in de binnenstad.



Vandaar ook de naam: Steck. ,,Omdat het een gouden plek is.” Deze maand zijn ze ‘zachtjes open’. Lees: ze starten rustig op, leren de zaak kennen. In maart is er een officieel openingsweekend.