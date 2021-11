Op Etenstijd volgt Zjuu, brunch- en borrelbar met uitzicht op de natuur: ‘Het Leijpark sprak ons erg aan’

Het drukke centrum van de stad? Geef Ruben en Sandra Boset maar de rand van het Leijpark, waar ze zaterdag voor het eerst officieel hun brunch- en borrelbar Zjuu openen. Het terrein lag braak sinds de brand die restaurant Etenstijd in 2017 verwoestte, nu staat er een kleine, maar statige horecazaak. ,,Dit kwam op ons pad, de locatie bij het Leijpark sprak ons erg aan.”



Binnen is er plaats voor 75 mensen, buiten op de twee terrassen in totaal 175. De grote ramen en het uitzicht vanaf het terras zijn gericht op het aangrenzende park en de velden waar nu en dan de schapen grazen. Zjuu-eigenaren Ruben en Sandra Boset namen eind 2018 contact op met de ondernemersfamilie Meurs omdat ze de locatie zo aantrekkelijk vonden.



,,Je kunt na een wandeling door het park in de buurt nergens terecht om iets te eten of te drinken”, vertelt Ruben. ,,Anita (Meurs) wilde het niet zo grootschalig als Etenstijd, maar een tuinhuis zou prima passen. En ze wilden iets hoogwaardigs neerzetten, daar is niet op beknibbeld.”