Op het huisfeestje van Trinitas in Oisterwijk wordt de grote verloterij alvast gevierd: camper als hoofdprijs

met video Na urenlang onderzoek politie blijkt verbrande vrouw in achtertuin Tilburg geen misdrijf

TILBURG - In de achtertuin van een woning aan de Gabardinestraat, vlakbij het Textielplein in Tilburg, werd vrijdagochtend het levenloze lichaam van een vrouw gevonden. Na uitgebreid onderzoek van de politie blijkt dat er géén sprake is van misdrijf. De vrouw is om het leven gekomen door zelfdoding.

13 mei