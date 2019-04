Op het moment dat Tilburg Zingt regent 't zonnestralen

De inmiddels alweer zestiende editie trok net als voorgaande jaren honderden bezoekers naar het centrum van Tilburg voor de muzikale aftrap van Koningsdag. Door de nieuwe opstelling aan de Schouwburgring was het podium dit jaar écht het middelpunt van het evenement.

,,We kwamen aanlopen en dachten al van 'hé, dat is gunstig!' Er is echt veel meer ruimte dan toen bij het Piusplein, ik vind dit echt wel positief", zegt Corina van Riel (53), die samen met goede vriendin Hanny Hamers (54) en hun dochters Maud (25), Daphne (25) en vrienden Margot (24) en Joel (25) genieten van een avondje uit.

‘Niet geoefend’

De mannen zijn bewust thuisgelaten. ,,Nee, dit is onze meidenavond!", zegt Hanny glunderend, die bekent dat ze de nummers van tevoren niet heeft geoefend. ,,Máár we hebben de Tilburg Zingt-krant, dus dat komt goed."

Op het moment dat het meezingevenement eindelijk losbarst, breekt de ondergaande zon door en regent het zonnestralen. Een gelijknamig nummer van Acda & De Munnik dat, of het zo had moeten zijn, kort daarna wordt ingezet door de ruim honderd koorleden.

Ongedwongen sfeer

,,Vorig jaar regende het echt, toen stonden we nog met het songteksten-krantje boven ons hoofd", lacht Hanny, terwijl ze geniet van een glas rosé. Ze heeft inmiddels al zo'n zeven edities van het Tilburgse evenement bezocht en nog steeds is ze vol lof over het 'goed georganiseerde evenement'. Over waar de kracht ligt, hoeft ze dan ook niet lang na te denken. ,,Het is de ongedwongen sfeer. Je hoeft niet bang te zijn dat je iemand per ongeluk aanstoot."

Ook de nieuwe tribune van Stichting Met je hart, speciaal gericht op 65-plussers en rolstoelgebruikers, kan op goedkeuring rekenen. ,,Dat is echt een pluspunt, het is heel goed dat ze dit doen. Je moet dit evenement toegankelijk houden voor iedereen", zegt Corina.

Van Guus Meeuwis tot The Beatles

Terwijl een deel van de bezoekers een lange rij bij een van de vele barren trotseert, zingt de rest uit volle borst mee. Van Guus Meeuwis tot The Beatles en van Anita Meyer tot Queen. Werkelijk alle hits van de afgelopen jaren lijken voorbij te komen, meegezongen door jong en oud. ,,Het is een leuke mix en er komen ieder jaar wel weer een paar van dezelfde nummers terug", zegt Hanny terwijl ze de krant doorbladert.,,Oh, leuk. Ik zie ook een paar nieuwe dingen ertussen staan!"