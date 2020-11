Op heterdaad betrapt: Vrouw (18) verkoopt in Tilburg harddrugs aan man (54)

Het vermoeden van de agenten werd bevestigd: de vrouw had honderden euro’s aan contanten op zak. Ook was ze in het bezit van in totaal ongeveer twintig gripzakjes. In de meeste zakjes zat cocaïne, een aantal andere waren vermoedelijk gevuld met heroïne. De drugs en het geld, evenals de telefoons van de vrouw, zijn in beslag genomen. Ze heeft een nacht in de cel doorgebracht. De politie doet verder onderzoek.