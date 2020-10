Op hol slaand vee door oefenvluchten helikopters Defensie, burgemeester gaat met klagende boeren in gesprek

Een contactver­bod en toch nog seks: ‘Ik trap niet meer in deze vrouw’

20 oktober TILBURG - Ze kunnen niet met en eigenlijk ook niet zonder elkaar leven. Want ook al heeft de ex-vriendin met succes een contactverbod afgedwongen voor de 43-jarige C.D., ze belt hem zelf op. ,,Ik heb haar verhuisd, ik heb daar geschilderd, ik heb daar drie dagen in huis gezeten", zegt de verdachte tegen de politierechter. En dat was allemaal nadat D. al vast had gezeten voor het bedreigen van zijn ex. ,,Zij stalkt mij ook.”