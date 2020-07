Op kamp en toch in je eigen bed slapen. Scouts in Goirle malen er niet om

GOIRLE - Scheveningen werd het dit jaar niet, maar de scouts Scouting St. Willebrord Goirle hebben tóch hun eigen zomerkamp. Vier dagen lang zijn er volop activiteiten in en rond het dorp. En ondanks dat de scouts ook nog thuis moeten slapen is het kamp niet per se minder leuk, zo bleek gisterochtend bij Quiebus.

In de vroege ochtend worden bij het Kynologisch Centrum Quiebus aan de Poppelseweg twaalf kinderen op de fiets door de leiding opgevangen. De Marala Horde, een welpengroep (7 tot 11 jaar), wacht daar de derde van 'Scout4fundays' spel en avontuur.

Babs van Seeters (7) is een van hen. Het is voor haar het tweede jaar, dat ze deel uitmaakt van de scouting. ,,Super leuk. Vooral het thema Wonderland. Maar het was de eerste dag wel ver fietsen."

Dat fietsen is niet het enige opvallende element in het programma. Ook thuis slapen en elke dag met een ondertekende brief een brevet van gezondheid afgeven, behoren tot het programma. Groepsbegeleider Anne van 't Westende geeft aan dat 'Goirle' op voorspraak van Scouting Nederland moest kiezen, of in een ‘bubble' op een vaste stek of voor de variant met een dagprogramma zonder overnachtingen.

,,We hebben gekozen voor het laatste en proberen de kinderen het gevoel van scouting te geven. In de ochtend de spanning opbouwen en daarna naar buiten voor activiteiten.” Waar normaal de dagen door alle scoutinggeledingen samen worden doorgebracht, valt nu noodgedwongen alles uiteen in groepen.

Ook al is de saamhorigheid groot het zijn niet alleen de kinderen die de binding met de andere scouts missen. "De leiding en de vrijwilligers missen elkaar ook", zegt Gijs van de Wielen, voorzitter van Scouting Goirle, die tweehonderd leden telt. "Natuurlijk was er teleurstelling onder de leden toen ze hoorden dat het grote scoutingkamp in Scheveningen niet kon doorgaan. Maar we hebben met deze opzet gekozen voor veiligheid en gezondheid, zowel voor de deelnemende leden als voor de leiding. Nu heeft iedere groep zijn eigen 'bubble'."

Hij geeft aan dat door corona scouting over de volle breedte onder druk stond en nog staat. "De gezamenlijkheid valt weg maar door de creativiteit van veel mensen kunnen we dit doen." Dat de formule in de smaak valt, wordt kort daarna tijdens de opening nog eens bewezen. Met veel enthousiasme komen de kinderen en leidster Anne als konijn de ruimte binnengekropen en start het dagprogramma met het voorlezen van een spannende brief: op naar Bankven en vanavond weer gewoon naar huis.