Op Landgoed Sparrenhof herinnert alles aan de fraters

Felle kritiek op verhuizing van Reyrink en Roozen van Hoppe: ‘dit contract rammelt aan alle kanten’

HILVARENBEEK - Is de compensatieregeling voor de verhuizing van Reyrink en Roozen van Hoppe naar de Ambrosiusweg in Hilvarenbeek niet veel te royaal? En waarom moet de gemeente nu al een samenwerkingsovereenkomst sluiten over die verhuizing? De commissie Ruimte was donderdagavond meer dan kritisch.

14 januari