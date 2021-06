Op station Tilburg klinkt voor het eerst pianospel: ‘Een wachtverzachter’

Eerst klinkt er een melodie vanuit het stationscarillon, vervolgens nemen Bach, Schubert en pianist Jan-Willem Rozenboom het sprankelend over. In achttien stations in heel Nederland staan piano's, Tilburg heeft nu het stof van de verbouwing is neergedaald de negentiende.



De piano is gloednieuw naar oerdegelijke Duitse architectuur, vertelt pianostemmer en -technieker Edward Meijer. Hij leverde de piano, stemt hem om het kwartaal. ,,Al zal dat komende tijd iets vaker zijn.” Met speciale schroeven werd het muziekinstrument dichtgemaakt zodat het hufterproof is. ,,En ik zorg dat het er netjes uit blijft zien, hopelijk springen mensen er dan netjes mee om.”