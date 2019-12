Op succes van Sarban volgt horecazaak Silk Road (in Extase-pand): ‘Na tien jaar een nieuw begin in onze thuisstad’

Het is een dikke puinhoop in wat ooit café Extase was. De houten balken in de vroegere dansruimte liggen op de grond, muren sneuvelden. Wali Alizadah loopt in werkschoenen over het puin. ,,We strippen het tot op het bot. Maar het is een vette ruimte hoor, dit wordt straks heel mooi.”



Zonder muren en toiletblok valt pas op hoe groot Extase was. Een ‘pijpenla’ die zo'n 200 vierkante meter telt, waar straks plaats is voor circa honderd gasten.