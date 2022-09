Op vleugels de Tilburg Ten Miles lopen: ‘Je wordt gedragen door het publiek’

Sint Josephstraat De smid is weg, nu gaat het over whisky en muziek in de herenhui­zen aan de St. Jo­sephstraat

TILBURG - Het zijn vier statige herenhuizen met in het oog springende balkons met balustrades van smeedijzer. ‘Kunstsmeedwerkplaatsen’ staat met witte letters boven de poort. Hier was ooit een smidse, nu wordt er muziek gemaakt en over whisky geschreven.

12:00