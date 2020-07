Op wereldreis zonder Tilburg te verlaten

Of er deze zomer iets te doen is in Tilburg? Heeft u even? Van kleinschalige concerten in het Spoorpark, een 'Urban Tour' langs muurschilderingen tot flaneren over Colina. Zo wordt de Heuvel sinds kort met een bord aangeduid. De Korte Heuvel veranderde in Kurze Hügel, het Piusplein is Piazza Pius, de Paleisring werd Palace Drive en de Stadhuisstraat bekt dan weer lekkerder op zijn Frans: Rue de Mairie.



,,Het slaat blijkbaar aan, er zijn er al een hoop bordjes gestolen", zegt Marc Meeuwis van Citymarketing Tilburg lachend. De 'exotische benamingen' verschijnen volgende week op 15.000 ansichtkaarten, die komen op twaalf plekken in de stad te liggen. Gratis af te halen, in de hoop dat ze door heel Nederland worden verstuurd.



Het is een campagne om onder de aandacht te brengen hoe veel er deze zomer in 'Vakantiestad Tilburg' te doen is. Dat is de nasleep van de lockdown: toen begonnen handige ondernemers, kunstenaars en Tilburgers te peinzen over hoe een 'vakantie in eigen stad' eruit moest zien.