Op zoek naar de daklozen van Tilburg: ‘Vorig jaar bracht hij de winter door in een container, heel schrijnend’

podcast Stoere Kerels | ‘De KKD is een gekke competitie waarin alles kan gebeuren’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken de BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 13 blikken ze terug op de teleurstellende thuiswedstrijd van de Tricolores tegen Almere City (1-1). Dit keer is de langdurig geblesseerde Thijs Oosting de belgast.

25 oktober