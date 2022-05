Op zoek naar een hondenhotel voor de zomervakantie? Dan ben je eigenlijk al te laat

Zo’n dertig mailtjes en vijftien telefoontjes per dag, becijferen Marc en Miranda Molenschot van dierenhotel ’t Kuiltje in Udenhout. Allemaal met die vraag of hun viervoeter toch niet bij hun terecht kan tijdens de vakantie. Het is vergeefs, want ze zitten al sinds januari vol. ,,Het is de afgelopen twee jaar niet zo druk geweest”, zegt Marc.