Op zoek naar eerste baan of stage? Studenten kunnen nu digitaal bij Tilburgse bedrijven langs

TILBURG - Wat nu niet kan: studenten op zoek naar een eerste baan of afstudeerstage in een bus langs bedrijven rijden. Wat wel kan: die twee partijen digitaal met elkaar in contact brengen. Precies dat gebeurt momenteel in Tilburg.

Juniorkamer Hart van Brabant is de koppelaar met ervaring. De organisatie zette de afgelopen twee jaar de 013 Business Tour op. Studenten (vorig jaar ongeveer 400) kwamen per bus op bezoek bij bedrijven (vorig jaar 20). Maar dat zit er in 2020 niet in.

Quote De vraag is groot, het aanbod beperkt. Maar we proberen zoveel mogelijk mensen te laten ‘matchen’ Dirk Bakkers, voorzitter commissie 013 Business Tour 2020

,,De vraag naar met name stageplaatsen is groot, het aanbod beperkt", zegt Dirk Bakkers, voorzitter van de commissie 013 Business Tour 2020. ,,Maar we gebruiken ons netwerk en de contacten met bedrijven van de laatste jaren om te proberen toch zoveel mogelijk studenten of net afgestudeerden te laten ‘matchen’. Het is ons wat waard om goede jonge mensen voor Tilburg te behouden. Dat is het uiteindelijke doel.”

Een net geopend digitaal platform moet nu soelaas bieden. Donderdagmiddag stonden er zes bedrijven op met een aanbod. Bakkers: ,,Van tien andere hebben we een toezegging, die worden snel toegevoegd. Vóór eind november hopen we dertig tot veertig vacatures online te hebben.” Het stopt daarna niet, zegt hij. ,,We willen dit ook het komende jaar onder de aandacht blijven brengen.”

De instellingen voor hoger onderwijs Tilburg University, Fontys en Avans werken met de Juniorkamer samen.