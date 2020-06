Opblaashal Berkel-Enschot laat langer op zich wachten

BERKEL-ENSCHOT - Om de accommodatienood bij sportclubs op te vangen besloot de gemeente Tilburg eind 2018 dat er een opblaassporthal in Berkel-Enschot zou komen. Inmiddels is er een nieuwe locatie gekozen, maar staat er nog steeds geen hal.

Sportpark Rauwbraken zou de hal krijgen, zo besloot de gemeente in 2018. Daar is geen sprake meer van: er is nu een vergunning verleend voor plaatsing op het terrein van voetbalvereniging Jong Brabant. Deze locatie was destijds ook in beeld, maar viel toen af vanwege de kosten. ,,Maar door de herinrichting van sportpark Rauwbraken bleek plaatsing van de hal niet haalbaar. Vandaar dat we opnieuw in gesprek zijn gegaan met Jong Brabant", aldus een woordvoerster van de gemeente.

Nieuw veld

Bert van den Wijngaard, voorzitter van Jong Brabant: ,,Vorig jaar zijn we in gesprek gegaan met de gemeente. Plaatsing van een hal op ons terrein was voor ons geen probleem, mits het niet ten koste zou gaan van onze veldcapaciteit." Er is gekozen voor het veld dat het dichtst bij de N65 ligt. Om het verlies aan veldcapaciteit op te vangen, krijgt de voetbalclub een nieuw kunstgrasveld. De wijziging van de locatie kost de gemeente wel meer: de hal was in 2018 begroot op circa 225.000 euro en komt nu op ongeveer 310.000 euro.

Wanneer de hal van 44 bij 27 meter geplaatst wordt, is nog onzeker. Er is afgesproken dat het kunstgrasveld als eerste aangelegd wordt. ,,Er lopen verschillende onderzoeken naar de effecten van het gebruik van bijvoorbeeld de korrels op dergelijke velden", zegt de woordvoerster van de gemeente. ,,Zo lang de resultaten daarvan nog niet bekend zijn, zullen we als gemeente geen nieuw veld aan leggen. De verwachting is dat dit najaar een groot Europees onderzoek afgerond is.''