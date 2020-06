Opbrengst Loterij XXL mag er voor de horeca in Oisterwijk wezen: 4779,60 euro

Het is zondagavond in het centrum van Oisterwijk nog even een kwestie van goed doorademen voor Matthy van Empel (27). Hij is de presentator buiten de studio die - live op YouTube en de lokale omroep LOVO - op zoek gaat naar prijswinnaars van onder meer een drone en wasmachine.

,,Waar ben ik toch aan begonnen”, vraagt Van Empel zich al ijsberend af. Vriend Rutger, die tevens dienst doet als geluidsman, heeft er alle vertrouwen in. ,,Hij lult zich er wel doorheen.”

Dat blijkt even later, als Van Empel door de drukbevolkte horecastraat op zoek gaat naar Ella van Venrooij, de winnares van een drone. De horecabezoekers hebben door wat er aan de hand is, en dus heeft Van Empel aan interactie geen gebrek.

Ella van Venrooij brengt hij op het terras van SEC het goede nieuws.

Op het terras van Sec is de presentator waar hij zijn moet, om Van Venrooij de drone en een glaasje bubbels te overhandigen. ,,Kei leuk”, vindt zij. ,,Ik had mijn lotnummers al doorgegeven aan mijn dochter, zodat die het in de gaten kon houden, maar dat hoeft op deze manier niet.”

,,Misschien dat we zo nog terugkomen met de wasmachine”, grapt Van Empel, die samen met Maartje Dimmers en Robbert Thoolen en Sjoerd Volkersz van de Cameraden de organisatie van de loterij vormt. Met ongeveer drieduizend verkochte loten een succes, vindt Thoolen.

,,Dit is de kracht van het dorp, dat zie je aan hoe vrijgevig prijzen zijn aangereikt. En we hebben het onszelf moeilijk gemaakt, het is allemaal zo professioneel mogelijk”, zegt Thoolen vanuit hoofdkwartier The Inside, waar de show wordt opgenomen en presentatrice Marieke van Ginneken de winnende lotnummers trekt.

Van Empel moet snel weer door in het zwarte busje, dit keer achtervolgd door Leo van der Steen, die voor de volgende prijswinnaar een wasmachine in de laadruimte heeft staan. Er wordt koers gezet naar Berkel-Enschot, waar Joelle Beijes in plaats van haar in Oosterhout wonende broer Rogier Bakx de prijs in ontvangst neemt.

,,Dan is het misschien leuk als jij die wasmachine naar binnen tilt”, zegt cameraman Thijs. Dat lukt Van Empel, met een handje hulp van Van der Steen. ,,Daar sta je dan, gewoon te werken op zondagavond”, zegt Van Empel.