Opdat Tilburg niet het Napels van Nederland wordt: ‘Als het zo doorgaat, zal de boel echt ontploffen’

Festival Woo Hah! koos zelf voor vertrek bij Beekse Bergen: ‘Terrein is niet meer de juiste match’

HILVARENBEEK - Hiphopfestival Woo Hah! x Rolling Loud heeft zelf aangegeven te willen vertrekken bij Beekse Bergen. Dat stelt concertorganisator MOJO. ,,We zijn bezig met een nieuw evenement in de lijn van Woo Hah! en dit festivalterrein is niet meer de juiste match.”

