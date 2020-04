Opeens heeft Tilburg twee nieuwe muurschilderingen, binnenkort komen er nóg drie aan: ‘Gaat lekker zo’

De gemeente Tilburg gaf vorig jaar aan te gaan experimenteren met meer grote muurschilderingen in de stad. De plekken mogen de inwoners aandragen. Erik Veldmeijer - hij droomt al jaren van een kunstroute - vertelt dat het project lekker loopt. ,,Er komen in ieder geval nog drie grote muurschilderingen aan, waarvan twee waarschijnlijk nog in mei.”



Veldmeijer zwengelde het project aan, maar maakt ze niet allemaal zelf. Dat wil ‘ie ook niet met het oog op de diversiteit. Collega-kunstenaars Paul Watty, Collin van der Sluijs en Aziz Lessy zijn aan de beurt. ,,We hebben een lijst met twintig locaties gemaakt, daar kunnen we uit kiezen. Al zijn niet alle muren even spannend.”