Opeens sta je oog in oog met een cheeta... en dan? ‘Bluf zo hard als je kan’

Het was zijn eerste reactie: wegrennen. Maar voor het snelste landdier op aarde vluchten had niet veel zin. Toch had de Duitse tiener die in de Beekse Bergen oog in oog stond met een cheeta een ‘goede kans’ om er zonder kleerscheuren vanaf te komen. ,,Je kan op zo’n moment van alles doen om je overlevingskansen te vergroten, maar ga vooral níet rennen.”