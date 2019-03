Opeens zwaaide een kind met een vuurwapen in haar snackbar in Tilburg: 'Ouders, waar zijn jullie?’

TILBURG - Een gewapende overval komt, hoe triest ook, met grote regelmaat voor in Nederland. Vaak zijn de daders (jong)volwassenen en bekenden van de politie. Maar soms, heel soms, blijkt een overvaller nog maar amper een puber. Het ongeloof bij de zondag overvallen snackbar in Tilburg is groot. ,,Waar zijn de ouders in dit verhaal?”

‘Volstrekt bizar’. Zo noemde minister Wopke Hoekstra (CDA) de overval op een snackbar in Tilburg, afgelopen zondag. De verdachten: drie jonge kinderen, mogelijk tussen de twaalf en veertien jaar. Eén van hen zwaaide met een vuurwapen, een ander dreigde met een mes. Zo veel mogelijk geld wilden ze, en dat lukte: met ongeveer 500 euro gingen ze ervandoor.

De schrik zit er bij de snackbar nog altijd goed in. ,,Het waren hele agressieve kinderen”, zegt de eigenaresse tegen het Brabants Dagblad. Zelf was ze niet in de zaak aanwezig. ,,Ze kwamen naar binnen en begonnen meteen tegen mijn man te schreeuwen. Hij stond achter de kassa. De daders richtten een vuurwapen op zijn hoofd.”

‘Hoe moet het straks verder?’

De snackbareigenaar staat vastgenageld aan de grond en verroert geen vin. Hij doet wat de overvallers van hem eisen. Een vrouwelijke klant die op dat moment in de zaak aanwezig is houdt zich eveneens gedeisd. ,,Je wilt niet dat zo’n situatie uit de hand loopt”, vertelt de eigenaresse in haar beste Engels. ,,Ik ben allang blij dat niemand gewond is geraakt.”

Dat de verdachten waarschijnlijk niet ouder zijn dan veertien jaar, doet de eigenaresse veel verdriet. ,,Ik vraag mij af waar het in hun jeugd is misgegaan. Wat hen drijft om dit soort verschrikkelijke dingen te doen. Hoe moet het straks verder met hun toekomst?”

Bezorgdheid

Vanwege de schrik bleef het restaurant maandag de hele dag dicht. Dinsdagochtend opende de eigenaar weer de deuren. Het gaat naar omstandigheden goed met hem, vertelt zijn echtgenote. ,,Hij probeert de draad weer op te pakken. We hopen dat de daders snel worden gepakt.”

Minister Hoekstra van Financiën maakt zich grote zorgen om de jonge leeftijd van de verdachten. ,,Je wilt dat er op geen enkele leeftijd overvallen worden gepleegd, maar het lijkt wel of ze steeds jonger worden”, zei hij gisteren bij Goedemorgen Nederland.

De politie is naarstig op zoek naar de verdachten en doet dinsdag een nieuwe oproep aan getuigen om zich te melden.

Verschillen

Mocht het in de toekomst tot een rechtszaak komen, dan zijn er grote verschillen met de wijze waarop volwassenen berecht worden. Om te beginnen worden in principe alle jeugdstrafrechtzaken achter gesloten deuren gehouden. Pers en andere bezoekers zijn hierbij doorgaans niet welkom.

Bij de rechtszaak en ook in de strafeis wordt goed gekeken naar de toekomst van de verdachte. Welke straf past dan het best? Jeugdofficier Carlo Dronkers eerder in deze krant:

,,In de samenleving wordt vaak geroepen om een harde aanpak, maar we moeten niet vergeten dat dit nog kinderen zijn. Die worden soms erg beïnvloed of beseffen niet goed wat ze aan het doen zijn. Daarom hebben we het tijdens rechtszaken ook vaak over gevolgen voor bijvoorbeeld slachtoffers. Je moet er wel iets van leren.”