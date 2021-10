Open dag bij Ireen Wüst IJsbaan in Tilburg: ‘Hopelijk ditmaal genieten van een lang schaatsseizoen’

TILBURG - Zaterdag was het open dag bij de Ireen Wüst IJsbaan in Tilburg. De baan moet meer bekendheid krijgen en de schaatssport een hipper imago geven. Ruim duizend mensen bezochten de baan op Stappegoor in Tilburg.

Onder hen leden van IJsclub Tilburg, veel jeugd op ijshockeyschaatsen maar ook enkele gezinnen met jonge kinderen die hun eerste slagen op het ijs doen. Er klinkt muziek uit de speakers en er is volop mogelijkheid om te schaatsen: van een ronde op snelheid of een potje ijshockey op de middenbaan.

Angelique van Amerongen uit Diessen schaatst nog met een ijzeren hekje over het ijs. ,,We doen de eerste paar rondjes zo om het gevoel weer te krijgen. Straks gaan we zonder.” Ook haar dochter Lisemijn (10) kiest nog voor zekerheid. ,,Het is wel wennen in het begin.”

Vader Ronald en Saar Rommen, een vriendin van Lisemijn, schaatsen meteen zonder. ,,We zijn niet zo bang denk ik. Natuurlijk is het wennen, maar het is een mooie aftrap van het schaatsseizoen. Van de winter konden we buiten schaatsen, nu binnen maar hopelijk straks weer op natuurijs. Want dat blijft het mooiste”, zegt hij.

Sfeer van natuurijs

En dat laatste is precies het gevoel dat ze in de ijshal ook willen oproepen, zegt John van Heeswijk, teamleider van de Ireen Wüst IJsbaan. ,,Iedereen heeft afgelopen winter genoten van natuurijs. Die sfeer willen we naar binnen halen. Vandaar dat we vanaf dit seizoen op zondagochtend de baan openen voor de noren-rijders en op zaterdag- en zondagmiddag is het vrij schaatsen. En dan precies zoals we van de winter buiten deden: door elkaar, van links naar rechts, tegen de klok in of met een slee op het ijs. En voor iedereen.”

Maar de open dag moet de baan ook bekender maken. ,,Iedereen kent de Tilburg Trappers en hun ijshal, maar deze baan is nog te onbekend. En via de verschillende verenigingen die gebruik maken van onze baan kunnen we schaatsen hipper maken. Zodat kinderen er plezier in krijgen en vanuit plezier kiezen voor een schaatssport.”

Genieten

De dochter van Elvira Basters heeft die stimulans niet nodig. Samen met haar moeder zwiert ze rondjes op de middenbaan. ,,Ik vind het zo leuk dat ze de passie voor het kunstrijden van mij overgenomen heeft. Ik geniet er nog steeds van. En zij nu ook!” Daarnaast is Basters vooral blij dat het seizoen weer begonnen is: ,,Afgelopen winter konden we weliswaar even buiten schaatsen. Maar de hal ging vorig jaar al vroeg dicht vanwege corona waardoor het een kort schaatsseizoen was. Hopelijk kunnen we nu genieten van een lang schaatsseizoen.”